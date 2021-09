Verona, Tudor: “Dispiace per il pareggio, gestito male il vantaggio”

Il tecnico Igor Tudor analizza la prestazione dell'Hellas Verona contro la Salernitana

L'Hellas Verona non va oltre il pari contro la Salernitana dilapidando un doppio vantaggio. Il tecnico Igor Tudor analizza ai microfoni di Dazn la prestazione della sua squadra: "Mi dispiace per il pareggio, ma non sono arrabbiato. Faccio i complimenti ai ragazzi, è un punto che muove la classifica. È stata una gara particolare, fatta di tante seconde palle e con tanto agonismo. Avremmo meritato di più, ma accettiamo questo punto. Non era facile recuperare le energie dopo l'ultimo impegno, ma i ragazzi sono stati bravi. Nella gestione del pallone ci è mancata una po' di freschezza. È stata una partita un po' particolare, per il modo di giocare degli avversari, ma anche per la nostra mancanza di freschezza, che in questo momento non ci permette di giocare come vorremmo. Sabato abbiamo un'altra partita, ci metteremo a lavorare e recuperare, contenti di questi quattro punti, che ci danno fiducia per il futuro".