Verona, Tudor: “È un punto importante visto la qualità della Roma”

L'analisi del tecnico del Verona dopo il pareggio contro la Roma all'Olimpico

Che pareggio è stato? "Penso che questa sera la squadra abbia disputato una grande partita, i ragazzi hanno fatto un'ottima prestazione. È un punto importante viste la qualità della Roma e la difficoltà della trasferta, ma avendo dominato per 70 minuti penso che avremmo meritato di vincere. La squadra in questo momento sta molto bene fisicamente: abbiamo comandato il gioco per gran parte del match su un campo ostico, dobbiamo essere orgogliosi della nostra prestazione. Ora iniziamo già a concentrarci sulla prossima sfida di domenica contro il Venezia".

Il primo gol? "Ho esultato perché ero soddisfatto della riuscita dello schema. Siamo passati in vantaggio grazie ad una situazione studiata e provata in settimana: vedere sul campo i frutti del proprio lavoro è motivo d'orgoglio e fa sempre piacere".

Tameze? "Adrien sta disputando una stagione straordinaria, in questo periodo sta bene ed è in forma come il resto della 'rosa'. È un ragazzo che durante la settimana sta lavorando molto, dando sempre il massimo. Ha qualità nelle due fasi e in questa stagione sta realizzando anche dei gol importanti. Sono contento per lui".