Verona, Tudor: “Fiorentina una delle squadre più imprevedibili del campionato”

Il tecnico scaligero ha presentato il match contro la Fiorentina

Come sta la squadra? "Il Verona ha dimostrato che può giocarsela con tutti, e questo non è assolutamente un aspetto da banalizzare. Il mio pensiero è rivolto esclusivamente al campo, che farà vedere davvero dove abbiamo meritato di arrivare alla fine. Mi piace ci siano ancora tante squadre forti da affrontare, perché è uno stimolo ulteriore. Non vedo alcuna ragione per cambiare atteggiamento, dobbiamo essere gli stessi che sono arrivati a 40 punti e - se possibile - migliorare ancora. I giocatori sono prima di tutto atleti, e ogni atleta fin da bambino ha come obiettivo la vittoria: vogliamo chiudere bene la stagione. Barak? Sta migliorando, ma ha riportato una forte contusione all'anca domenica e ancora non sappiamo se lo avremo a disposizione. Gli altri infortunati? Cancellieri domani si allenerà con la squadra, Praszelik non è ancora pronto al rientro, Veloso è da valutare fino all'ultimo. Coppola? Già contro l'Empoli in Coppa Italia si era messo in luce, e anche domenica ha mostrato le sue qualità, che sono anche mentali e caratteriali, oltre che tecniche. E' un ragazzo molto interessante, che deve proseguire su questa strada, che è quella giusta. Lasagna? E' un giocatore forte, con un tiro e una velocità fuori dal comune. E' un lusso avere un giocatore così, sia da titolare che come inserimento a gara in corso".