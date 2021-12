Verona, Tudor: “L’Atalanta favorita per lo scudetto, sarà match difficile”

Il tecnico scaligero mette in guardia i suoi per domani

Che sfida ci aspetta? "Una gara bella, difficile e - proprio per questo motivo - stimolante, contro una delle squadre favorite per la vittoria dello Scudetto. Noi però stiamo bene e siamo carichi, daremo tutto. Verona e Atalanta si somigliano per certi versi, vincerà chi sbaglierà di meno e, forse, saranno i cambi a essere decisivi. Entrambe le squadre in campo faranno pochi calcoli, quindi penso possa essere una gara divertente. Gasperini? Ha capito con grande anticipo che nel calcio di oggi hanno sempre più importanza la fisicità e la condizione atletica. Senza corsa, senza intensità, senza tenuta fisica, la qualità dei singoli non può più emergere. Stimo molto, Gasperini, perché ha saputo sviluppare in modo unico anche la fase offensiva. Si merita gli elogi che ha raccolto negli ultimi anni: è uno degli allenatori in grado di dare alle proprie squadre una impronta riconoscibile e riconosciuta da tutti.