Verona, Tudor: “L’Inter ha vinto meritatamente”

L'analisi del tecnico del Verona dopo il ko contro l'Inter per 2-0

Le principali dichiarazioni dell'allenatore gialloblù Igor Tudor, rilasciate ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta per 2-0 a San Siro contro l'Inter, match valido per la 32a giornata della Serie A TIM 2021/22. "Penso che l'Inter oggi abbia vinto meritatamente la partita: abbiamo affrontato un avversario molto forte e motivato che aveva preparato bene il match. Nel primo tempo non siamo riusciti ad esprimere il nostro gioco, mentre nella ripresa abbiamo fatto molto meglio e penso che avremmo meritato di segnare almeno un gol, ma non ci siamo riusciti. Sapevamo che sarebbe stata una sfida difficile, giocavamo su un campo molto ostico come 'San Siro': ci dispiace non aver raccolto un risultato positivo, ma pensiamo già alla prossima sfida".