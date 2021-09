Verona, Tudor: “Roma molto forte ma sfida può avere esiti diversi”

Domani il debutto sulla panchina scaligera di Tudor che ha preso il posto di Di Francesco

Debutto sulla panchina del Verona per Igor Tudor. Queste le sue principali dichiarazioni alla vigilia del match contro la Roma valido per la 4a giornata della Serie A, in programma domani, domenica 19 settembre (ore 18) al 'Bentegodi'. “In questi giorni in allenamento abbiamo lavorato su tutte le fasi, ho visto bene la squadra, i ragazzi mi hanno dato da subito buone risposte e dimostrano una grande voglia di dare tutto sul campo. Abbiamo grandi motivazioni per la sfida di domani, giochiamo in casa e abbiamo voglia di dare il massimo per il nostro pubblico. A prescindere dal risultato, sarà stimolante per i ragazzi giocare contro una grande squadra. Il punto sui giocatori a disposizione? Saranno tutti della partita, tranne Veloso, Sutalo, Frabotta, e Rüegg”.