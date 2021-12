Verona, Tudor: “Servirà una gara seria da parte nostra contro il Torino”

Il tecnico scaligero ha presentato il match contro i granata dell'ex Juric

Che partita sarà? "Molto importante per noi. Servirà una gara seria da parte nostra, il Torino ha un modo simile al nostro di interpretare le partite e ha grande fisicità, sarà una sfida difficile. Ci sarà da lottare su ogni metro di campo, ogni duello, ogni seconda palla. Decisivo sarà anche limitare gli errori, per portare a casa il risultato: sarà una gara probante sia dal punto di vista fisico che mentale. Mi piacerebbe riproporre una prestazione simile a quella fatta contro l'Atalanta, che è stata un'ottima gara da parte nostra. Penso di avere giocatori forti, ho grande stima e fiducia in tutti i miei, e andremo a Torino per dimostrare questa forza. Juric? Non è un confronto tra allenatori, ma un grande duello sportivo; schiererò chi sarà pronto a lottare su ogni pallone".

Come sta la squadra? "Contro l'Atalanta avremmo meritato sicuramente qualcosa in più, anche se non sono arrivati punti ci ha aiutato a capire le potenzialità di questa squadra. Lasagna? Sta molto bene ed è un giocatore importante sia per il Verona che per la Serie A. Cancellieri? Lo vedo in crescita, anche dal punto di vista mentale, ha doti molto interessanti e ha compagni di reparto forti, ma sta apprendendo molto. Coppola? Ha fatto bene in Coppa, mi è piaciuto molto e resterà in Prima Squadra".