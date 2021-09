Verona, Tudor: “Successo contro la Roma ci dà fiducia per le prossime gare”

L'analisi del tecnico del Verona dopo la vittoria contro la Roma

Redazione ITASportPress

Le principali dichiarazioni dell'allenatore gialloblù Igor Tudor al termine di Hellas Verona - Roma, 4a giornata della Serie A: "Sono molto contento del risultato di questa sera, soprattutto per i ragazzi. È un risultato che ci dà fiducia ed energia in vista delle prossime gare. Dobbiamo essere consapevoli del nostro valore e della nostra forza e lavorare per acquistare sempre più consapevolezza delle nostre qualità".

Il coraggio mostrato in campo? "Giocare con mentalità e spirito era la chiave per sfruttare al meglio le nostre chances contro un avversario forte come la Roma. Abbiamo messo in pratica tutto ciò che avevamo preparato in allenamento e i risultati si sono visti sul campo".

Ha chiesto alla squadra di essere più concreta in fase offensiva? "Ho chiesto ai ragazzi di avere il coraggio di giocare la palla in avanti, di avere voglia di cercare la via del gol e di partecipare alla fase offensiva. Abbiamo giocatori di qualità in attacco e dobbiamo cercare di metterli sempre nella condizione di potersi esprimere al meglio di fronte alla porta avversaria".

Dove possiamo ancora crescere? "Penso che vadano migliorate tutte le fasi, sia quella di possesso che di non possesso. Dobbiamo lavorare anche per crescere dal punto di vista mentale e fisico. Abbiamo molte gare da affrontare ancora, ma avremo tempo per allenarci sotto tutti questi aspetti".

Se dedico a qualcuno questa prima vittoria? "Vorrei dedicarla ai miei giocatori perché non era una partita facile. Non si vinceva da molti mesi, hanno meritato il risultato e sono felice per loro".

Il supporto del pubblico? "Siamo soddisfatti di aver regalato questa prima vittoria ai tifosi, speriamo di poterli far gioire ancora anche nelle prossime gare e di vedere sempre più persone allo stadio a tifare per noi".