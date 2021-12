Verona, Tudor: “Una rimonta così la si vede raramente”

Il Verona sotto di tre reti ha vinto nella ripresa 4-3

Le principali dichiarazioni dell'allenatore gialloblù Igor Tudor, rilasciate nel post partita di Venezia - Hellas Verona, match valido per la 16a giornata della Serie A che ha visto la vittoria degli scaligeri. "Una rimonta così la si vede raramente, sono orgoglioso della prestazione dei ragazzi che sono riusciti a ribaltare la gara. Se non hai una squadra con gli attributi, non puoi riuscire in certe imprese. Penso che la squadra abbia reagito bene: nel secondo tempo le nostre qualità sono emerse e ci hanno permesso di portare a casa i tre punti. Il risultato di questo pomeriggio ci dà sicuramente fiducia in vista delle prossime difficili sfide che dovremo affrontare".