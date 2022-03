Verona, Tudor: “Undici contro undici avremmo potuto giocarcela per il pareggio”

Sconfitta per 2-1 dei veneti contro il Napoli

Sconfitta casalinga per il Verona sconfitto dal Napoli. L'allenatore gialloblù Igor Tudor, ai microfoni di DAZN al termine del match ha analizzato la prestazione dei suoi: "Questo pomeriggio penso che la squadra abbia disputato nel complesso una buona gara, anche se purtroppo non è bastato per portare a casa un risultato positivo. Affrontavamo un avversario forte con una 'rosa' di qualità e che ha preparato bene il match. Forse avremmo dovuto dare qualcosa in più durante i 90', ma abbiamo pagato alcune assenze e qualche nostro giocatore un po’ sotto tono. Mi è dispiaciuto per il secondo giallo dato a Ceccherini, che è arrivato in un buon momento per noi è che per me non c’era: stavamo spingendo dopo aver segnato con Faraoni la rete dell'1-2. Penso che in undici contro undici fino alla fine avremmo potuto giocarcela per raggiungere il pareggio".