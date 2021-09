Verona, ufficiale: è Tudor il nuovo allenatore

Il club scaligero ha trovato il sostituto di Di Francesco

L'allenatore della Juventus Igor Tudor ha rescisso il suo contratto con il club bianconero per accettare l'offerta del Verona e allenare l'Hellas. Il club scaligero ha deciso di affidare la panchina al croato, che era vice di Andrea Pirlo la scorsa stagione, dopo aver licenziato Eusebio Di Francesco questa mattina. Nei primi tre turni di Serie A, il Verona ha subito tre sconfitte contro Sassuolo, Inter e Bologna. Tudor ha firmato per una stagione e con opzione per quella successiva.