Verona, Veloso ci crede: “Facciamo più punti possibili. Poi si vedrà…”

Il Verona conquista un punto prezioso contro l’Inter grazie a un gol di Miguel Veloso nel finale. Il centrocampista portoghese esulta per la sua marcatura decisiva per salvare gli scaligeri. La squadra di Ivan Juric resta aggrappata al treno per la conquista dell’ultimo posto per l’Europa League.

LE PAROLE DI VELOSO

Miguel Veloso analizza il momento dell’Hellas Verona, impegnato nella lotta per l’Europa League, ai microfoni di Sky Sport: “Sono contento di aver segnato, cerco sempre di dare una mano ai compagni. Il nostro obiettivo è continuare a fare più punti possibile. Ricordiamoci da dove siamo partiti. Il nostro obiettivo era salvarci e ora siamo riusciti a metterci in alto. E’ arrivato un allenatore nuovo, con giocatori nuovi. Non c’è tempo nelle grandi squadre. Serve tempo. E’ una squadra ben allenata”.