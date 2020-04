Verona, Veloso: “Ronaldo? Mi sono divertito a farlo arrabbiare”

In questi giorni senza calcio, tante società hanno iniziato ad intervistare i loro giocatori sui canali ufficiali. Come la Juventus, anche l’Hellas Verona è entrata nella casa dei suoi tesserati nell’appuntamento A tu per tu. Tra gli ospiti anche Miguel Veloso, centrocampista della squadra veronese che ha raccontato un piccolo aneddoto su Cristiano Ronaldo.

ARRABBIATO – Dopo il trionfo 2-1 sulla Juventus, il centrocampista ha parlato di un CR7 molto arrabbiato dopo la partita: “Lo conosco e so che non gli piace perdere. Vederlo arrabbiato è stato abbastanza bello , anche se dopo la partita abbiamo parlato”. Un siparietto tra i due portoghesi che hanno spesso giocato insieme in nazionale.