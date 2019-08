Hellas Verona, Veloso: “Sono qui per fare la mia miglior stagione in Italia”

L’Hellas Verona di mister Juric ha appena ufficializzato l’acquisto di Miguel Veloso, che al sito ufficiale del club scaligero si è detto molto carico per la nuova avventura veneta: “Credo in questo Verona, rispetto le opinioni di tutti ma sarà solo il campo a dare il giudizio finale – ha affermato il centrocampista portoghese classe 1986 -. Sono qui per fare la mia miglior stagione in Italia”. Il giocatore era svincolato dopo che ad ottobre aveva nuovamente firmato per il Genoa, unica squadra fino ad ora con cui ha giocato in Serie A, totalizzando 3 gol in 115 presenze. In mezzo, l’esperienza alla Dinamo Kiev di quattro stagioni con cui ha vinto due campionati ucraini e due coppe nazionali. Fino al 2015 era fra i titolari del Portogallo, con cui invece ha collezionato 57 presenze e 3 reti.