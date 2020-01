Verre-Zaccagni, il Verona si rilancia: battuto il Genoa 2-1

Colpo importantissimo per l’Hellas Verona. I gialloblu si impongono nello scontro salvezza contro il Genoa tra le mura amiche del Bentegodi. Nel primo tempo regna l’equilibrio. Il Genoa si rende pericoloso con Sanabria, ma rischia grosso sulla conclusione di Lazovic parata da uno strepitoso Perin. Al 41′ arriva il vantaggio del Grifone: Sanabria finalizza perfettamente il contropiede rossoblu e porta avanti i suoi. Nella ripresa la musica cambia ed è l’Hellas Verona a realizzare l’uno-due che segna la partita. Al 55′ l’arbitro, con l’aiuto del Var, assegna il rigore alla formazione di casa. Verre non sbaglia e fa 1-1. Poi al 65′ arriva il vantaggio di Zaccagni, bravo a farsi trovare pronto sul tap in dopo l’ottima parata di Perin. Il risultato non cambia più: vince l’Hellas che allunga prepotentemente sulla zona salvezza. Brutto passo falso per il Genoa nella sua rimonta dai bassifondi della classifica.