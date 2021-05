Verso Bologna-Juventus, striscione dei tifosi rossoblù: “Togliamo ai gobbi ogni soddisfazione”

La carica dei tifosi rossoblàù verso l'impegno di campionato all'ultima giornata

Il Bologna, dopo un campionato da centroclassifica con alti e bassi, si appresta ad affrontare nell'ultima giornata la Juventus, alla ricerca di punti per la Champions League. Dopo le parole del tecnico Mihajlovic su quella che sarà la gara finale del campionato, ecco che come incentivo per dare il massimo, arriva uno striscione ad opera dei fan rossoblù. Gli ultrà bolognesi non vogliono che la squadra faccia regali agli uomini di Pirlo e nelle scorse ore hanno esposto un eloquente striscione fuori dal centro d'allenamento: "Diamo un senso a questa stagione...", si legge nella prima parte della frase. "Togliamo ai Gobbi ogni soddisfazione!".