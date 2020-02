Verso Roma-Lecce, buone notizie per Liverani

Si avvicina il weekend della Serie A. Un’altra giornata importante per quanto riguarda le lotte scudetto, Europa e salvezza. Il Lecce di Liverani nonostante le 3 vittorie consecutive vuole continuare a stupire e domenica alle 18 farà visita alla Roma ferita di Fonseca.

La situazione infortuni in casa Lecce non è delle migliori. Farias sarà uno degli assenti illustri della partita mentre Babacar, Falco, Rispoli e Saponara hanno svolto un lavoro personalizzato. Per Liverani però ecco una bella notizia. Meccariello infatti ha ricominciato ad allenarsi con il gruppo e dovrebbe essere disponibile per la trasferta di Roma.

Tanti giocatori in dubbio quindi per il mister romano che contro la Roma è chiamato ad una vera e propria impresa. Certo, la Roma non sta attraversando un ottimo momento, ma con tante defezioni il compito si complica ancora di più.