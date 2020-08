Vertonghen cerca squadra, una big italiana ci pensa

Dopo 8 anni e 315 presenze Jan Vertonghen ha lasciato il Tottenham ed è attualmente svincolato. Il giocatore belga classe 1987 dovrà trovare una squadra per la prossima stagione e le pretendenti sembrano non mancare.

ROMA SU JAN VERTONGHEN

Una delle squadre in questione è la Roma. I giallorossi a fine stagione potrebbero perdere Chris Smalling, considerato il mancato accordo con lo United. Ecco dunque che il primatista di presenze con la nazionale belga potrebbe sposare la causa di Paulo Fonseca. A riportare la notizia è il Corriere dello Sport e lo stesso Vertonghen in passato aveva aperto ad un futuro in Italia, ma la Roma deve sbrigarsi se non vuole inserimenti di altre società.