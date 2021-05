Vidal esulta per lo scudetto, Piquè lo stuzzica: “Quando vincerai la Champions?”

Botta e risposta tra Vidal e Piqué, con quest'ultimo che ha lanciato un messaggio ironico

“Molti anni, molti compagni di squadra, grandi club e tanti tifosi, sono grato di tutti coloro che mi hanno accompagnato in ogni risultato. E so che c’è ancora molta storia da raccontare… ne voglio di più”. Così recita l’ultimo post social di Arturo Vidal, fresco fresco vincitore dello scudetto con l'Inter, il 19° della storia nerazzurra. Una foto dove elenca tutti i 12 titoli nazionali vinti in 15 anni con le squadre di club: i più significativi i 4 con la Juventus, i 3 con il Bayern Monaco e quello con il Barcellona, dove qualcuno ha lanciato una frecciatina indirizzata propria al centrocampista cileno.