Vidal-Inter, ci siamo. Il ds del Barcellona conferma: “Confermo la cessione, lo ringrazio”

Antonio Conte fin dal suo arrivo aveva chiesto alla dirigenza l’acquisto di Arturo Vidal. I due hanno lavorato e vinto insieme alla Juventus e viste le sue prestazioni finora, non c’è dubbio che il cileno possa dare una grossa mano ai nerazzurri. L’unico ostacolo finora era rappresentato dall’indennizzo da pagare al Barça per liberare il giocatore e risolta anche questa formalità, si può dire che Vidal sarà un nuovo calciatore dell’Inter.

VIDAL ALL’INTER, IL DS CONFERMA

Dopo mesi di trattative, il giocatore è finalmente atteso a Milano dove si sottoporrà a visite mediche e firmerà poi il contratto con i nerazzurri. La conferma della cessione è arrivata proprio dal ds dei blaugrana Ramon Planes che ha parlato così a Sport: “E’ confermato che sta procedendo la cessione di Arturo Vidal. Ne approfitto per ringraziarlo per quel che ci ha dato in questi anni”.