Vidal, l’Inter lo multa per le recenti esternazioni: a fine anno sarà addio

Il cileno punito dal club

"Voglio andare presto al Flamengo", "La cresta ossigenata era per farmi vedere da Inzaghi dato che ho giocato poco". Sono queste alcune delle recenti dichiarazioni di Arturo Vidal . Il centrocampista dell' Inter aveva rilasciato un'intervista che non è piaciuta all'ambiente nerazzurro che ha deciso di prendere provvedimenti. Da quanto si apprende, il cileno verrà multato e sarà assente nella sfida del weekend contro la Fiorentina.

Il calciatore, in queste ore out anche dagli allenamenti per la febbre, ha messo probabilmente la parola fine alla sua avventura col club milanese. Già nella lista dei partenti in chiave mercato estivo, il Guerriero ha così aumentato le possibilità del suo addio tra qualche mese. Prima, però, ci saranno da giocare queste nove giornate più una da recuperare che serviranno per misurare il reale livello della squadra e del mister Inzaghi.