Vidal manda messaggi all’Inter: “Conte può fidarsi di me e lo sa”

Il mercato estivo dell’Inter si svolgerà tutto sull’asse Barcellona-Milano. I blaugrana da tempo puntano Lautaro Martinez come prossimo sostituto di Luis Suare, mentre l’Inter vorrebbe portare a San Siro l’ex centrocampista bianconero Arturo Vidal. Conte conosce molto bene il calciatore e sa quanto possa essere utile per la causa nerazzurra. Proprio Vidal nelle ultime ore ha parlato del suo ex allenatore, mandando segnali all’Inter.

Vidal vincente

Intervistato da El Periodico Vidal ha dichiarato: “Con Conte ho un ottimo rapporto, come allenatore lo adoro. Sa che sono un vincente e che può fidarsi di me. Mancano ancora due mesi alla fine della stagione, decideremo alla fine. Io voglio sentirmi importante, in caso contrario penserò al bene della mia carriera”.

Famiglia Barcellona

Nonostante gli apprezzamenti verso Conte, Vidal ha parlato molto bene del suo attuale club: “Sto d’incanto a Barcellona, la mia famiglia è felice e mi trovo benissimo con i compagni di squadra. Non voglio giocare tutte le partite, ma sentirmi necessario in quelle cruciali e che ci aiuteranno a vincere dei titoli. Grazie a Dio, sto meglio che mai. Ho la sensazione che continuerò a giocare a grandi livelli per altri 3-4 anni. Lo dicono i dati GPS”.