Vidal stuzzica la Juventus: “Momento scudetto? Vittoria e mio gol ai bianconeri”

Il cileno e il Tricolore con l'Inter

Ultimo atto della stagione di Serie A in questo weekend. L' Inter campione d'Italia si appresta ad ospitare l'Udinese a San Siro e festeggiare il Tricolore. Tra i protagonisti anche Arturo Vidal che dovrebbe prendere parte alla sfida contro i friulani dopo aver risolto i problemi fisici. Intervenuto nel matchday programme della gara del fine settimana, il centrocampista cileno ha risposto a diverse domande. Una in particolare suona come "di sfida" nei confronti dei rivali di sempre della Juventus.

"Quale è stato il momento Scudetto di questa stagione? Beh, se devo sceglierne uno in particolare scelgo il mio gol contro la Juventus", ha risposto Vidal. "Penso sia stata una rete che ha dato il via ad una vittoria importante prima di tutto, e poi è stata una prova di forza che ci ha dato molta fiducia per arrivare fino in fondo e conquistare lo Scudetto".