Vieri attacca De Laurentiis: “Lui fa disastri incredibili e devo sentire che Gattuso deve andare via…”

L’ex attaccante dell’Inter Christian Vieri, parlando sul proprio canale Twitch, ha sferrato un duro attacco al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis per la scelta, che sembra praticamente presa, di cambiare Gattuso a fine stagione. Il club partenopeo appena ha ritrovato molti dei suoi calciatori out per problemi di infortuni e Covid ha cominciato a correre in campionato ma alcune telefonate dei dirigenti azzurri a novembre non sono andate giù a Gattuso. Vieri entra nella questione e spara a zero sul patron partenopeo: “De Laurentiis fa solo dei disastri incredibili. 4 punti dal Milan e devo sentire che Gattuso deve andare via… il problema del Napoli è lui. Appena sono rientrati tutti, tipo Mertens, ha fatto subito la differenza. Basta far rientrare i calciatori top ed ha una grandissima squadra, con giocatori veri”.