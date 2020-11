Vieri carica l’Inter: “Ha tutto per arrivare fino in fondo ma la Juventus ha Cristiano Ronaldo…”

Come finire la stagione di Serie A? A provare a fare un pronostico ci ha pensato Christian Vieri, ex attaccante tra le altre di Inter e Juventus, parlando nel corso di una diretta su Instagram con Daniele Adani. L’ex bomber ha detto la sua sul campionato ed in modo particolare sulle sue due ex squadre.

Vieri: “Inter può arrivare in fondo ma la Juventus…”

“Quando hai Cristiano Ronaldo sei sempre favorito. Poi vedo l’Inter lì a ridosso”, ha detto Vieri senza dubbi. E proprio sui nerazzurri: “Credo che l’Inter abbia tutto per poter arrivare in fondo, ha giocatori che hanno lavorato già un anno con Conte. Non mi piace la cosa che non ha il vice Romelu Lukaku, e poi Conte deve recuperare Radja Nainggolan, un giocatore di qualità altissima che deve darsi da fare, e Stefano Sensi. Se recuperi loro e anche Milan Skriniar, hanno una grande squadra. Poi ci sta non passare in Champions, ma quest’anno per me se la può giocare alla pari, poi non si sa cosa succederà”.