Vieri: “Conte ha ammesso i suoi errori. L’Inter è bellissima da vedere”

Christian Vieri torna online con la sua Bobo TV e si esprime sulla questione scudetto: “Conte ha ammesso di aver sbagliato su Eriksen, Christian deve giocare, è bravo a fare le giocate di prima e non sbaglia quasi mai. L’Inter oggi gioca in un modo tale da essere bellissima da vedere, mi diverte pure”. Vieri non ha dubbi: “Merita senza dubbio di vincere lo scudetto e il merito più grande è dell’allenatore”. Belle parole anche per il tandem offensivo dell’Inter: “Lukaku e Lautaro si completano a perfezione, sono fenomenali e forti”.

