Vieri difende Lukaku: “Tra i centravanti più completi d’Europa. Sbaglia qualche gol? Li sbagliavo anche io…”

Si è chiuso in bellezza il 2019 di Romelu Lukaku, autore di una doppietta nella gara contro il Genoa. Malgrado un bottino di ben 12 reti realizzate fin qui in campionato, il centravanti dell’Inter è stato oggetto di qualche critica. In sua difesa, dagli studi di Tiki Taka, è intervenuto l’ex attaccante Christian Vieri.

LUKAKU – “Romelu è tra i centravanti più completi d’Europa, non mi interessa quello che dicono gli altri. Ho visto tutte le sue partite, lo faccio da dieci anni. Alcuni dicono che è scarso? Non me ne frega niente. E poi chi è che non sbaglia i gol? Li sbagliavo anche io…”.

