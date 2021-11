Vieri duro: “La Juventus non sa quello che fa. Ogni volta sempre peggio…”

L'affondo dell'ex bomber

Questa sera la Juventus se la vedrà contro la Salernitana nel turno infrasettimanale e magari, almeno per qualche ora, metterà la parola fine alle critiche che piovo con sempre maggiore insistenza. Non sono mancate anche quelle arrivate nel corso della consueta diretta su Twitch con la Bobo Tv da Christian Vieri che ha parlato in modo piuttosto duro nei confronti della Vecchia Signora e di Massimiliano Allegri .

AFFONDO - "La Juventus non può continuare a giocare così, non si capisce niente. Ho visto solo del gran casino, nessuno sa cosa fare", ha commentato Vieri. "Allegri ha detto che sono quelli che sono ma non è così: lui deve migliorare la squadra. Lui è l’allenatore e deve farla giocare bene. Ogni volta mi sembra sempre peggio, non li vedo bene. Sono casinisti, tutto come viene viene. Diamola a Dybala e chissà cosa succede. Penso sia difficile dire o capire quello che sta succedendo. A sentire Allegri parlare si vede che in questi anni non si è migliorato. Vent’anni fa parlavamo così, non puoi parlarci nel 2021. Non si può sentire".