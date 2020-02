Vieri: “Juve-Inter senza tifosi? Cambierà tanto…”

Juventus-Inter, big match della prossima giornata di Serie A, si giocherà a porte chiuse a causa dell’emergenza coronavirus. Della sfida, a Tiki Taka, ha parlato l’ex centravanti Christian Vieri.

PUBBLICO – “Io non ho mai giocato in uno stadio senza tifosi, ma adesso la salute degli italiani è la cosa più importante. Sarà una partita fondamentale per entrambe e giocare un incontro del genere senza pubblico cambia tanto: i tifosi, nel corso di un match, rappresentano un fattore importante”.