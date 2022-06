Vieri: “Juve, quest’anno partite orribili non è concepibile”

L'estate sembra essere ormai iniziata ed è tempo di guardare indietro e "dare i voti" alla stagione delle squadre di Serie A. In tale ottica, a parlare della Juventus e dell'annata non certo felice vissuta, è stato l'ex attaccante Christian Vieri che a margine di un evento organizzato da McFit per la "Bobo Summer Cup" di padel ha criticato le prestazioni della Vecchia Signora targata Max Allegri.

DURO - "La Juve deve lottare per il campionato, ma deve anche giocare bene perché è la Juventus", ha detto Vieri facendo riferimento non solo ai risultati che sono mancati in stagione ma anche agli evidenti limiti in termini di gioco mostrati. "Quest’anno ha fatto partite orribili, non è concepibile. Hanno preso pure Vlahovic, se Dusan fosse rimasto a Firenze la Fiorentina sarebbe arrivata quarta. Il mancato rinnovo di Dybala è stata una scelta societaria, vedremo", le parole dell'ex centravanti riprese da Sportmediaset.it.