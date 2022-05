Vieri: “Scudetto? Tutto può succedere. I migliori della Serie A per me sono…”

Il parere dell'ex bomber

Per l'ex bomber di diversi club e della Nazionale, le ultime due partite saranno molto interessanti con la battaglia per il Tricolore che può regalare ancora emozioni: "Per lo scudetto il Milan è favorito, ma l'Inter è in corsa. Può ancora succedere di tutto. L’Atalanta è in grado di vincere contro chiunque, specie in trasferta. E Inzaghi stia attento al Cagliari, che sarà indemoniato per la salvezza".