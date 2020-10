Vigorito: “Il gemellaggio tra Napoli e Benevento mi rende felice, il calcio è più bello quando non divide”

Oreste Vigorito, presidente del Benevento, ha parlato a Radio Kiss Kiss in vista del derby campano contro il Napoli.

LE PAROLE DI VIGORITO

“Le tifoserie hanno sempre avuto simpatie l’una dell’altra e dirò anche che da quando il Benevento è apparso sui palcoscenici più importanti, molti napoletani si sono dichiarati simpatizzanti dei colori giallorossi – ha spiegato il presidente Vigorito. Questo è il bello del calcio. Io amo questo sport solo quando è di tutti, oltre a essere portatore di amicizia e stima. Si respira una bella atmosfera per un gemellaggio che, nei fatti, non c’è ma che comunque può essere definito virtuale: questo aspetto mi rende felice più della sfida in campo. Avere la sensazione che il calcio non divide è molto bello, soprattutto per me che ci lavoro per gli altri. Spero che tutto possa tornare alla normalità e che in queste feste non si senta solo la musica, ma che qualcuno possa anche parteciparvi“.