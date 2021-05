Vigorito punisce il Benevento: a Torino in pullman

L'ultima 'trovata' del presidente del Benevento: a Torino in pullman e non in aereo

Redazione ITASportPress

Simone Inzaghi non è riuscito ad aiutare suo fratello Pippo e il pareggio della Lazio contro il Torino ha condannato il Benevento alla matematica retrocessione in Serie B. La squadra dell’ex Milan paga un girone di ritorno deludente, in cui è arrivata la sola vittoria, seppur pesante, contro la Juventus. Adesso il presidente Vigorito, come riporta Calciomercato.com, avrebbe in mente di punire i suoi, costringendoli a viaggiare verso Torino in pullman e non in aereo per l'ultima di campionato.

Una sorta di castigo quella che il numero uno del Benevento può infliggere alla squadra di Inzaghi, un lungo viaggio in bus che può stancare in vista dell’impegno sportivo. La decisione – si legge – arriverebbe in seguito alle proteste di alcuni tifosi e che segue un suggerimento della Curva Sud: “Abbiamo sentito dire che a Torino possa essere utilizzata la Primavera. Non siamo d’accordo. La squadra ha viaggiato tutto l'anno in comodi voli charter, ci auguriamo che questa volta vada con un ‘modesto’ pullman societario”.