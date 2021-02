Viky Varga fa chiarezza su Pellé: “Con la Juventus solo rumors. E quel cucchiaio sbagliato in Nazionale…”

Graziano Pellé è pronto per una nuova avventura in Serie A. Il bomber ha lasciato la Cina e ha detto sì al Parma vestendo ufficialmente nei giorni scorsi la casacca ducale. A parlare del ritorno in Italia del calciatore è stata la sua bellissima compagna, nonché futura moglie, Viky Varga intervenuta in diretta su Tiki Taka.

Pellé al Parma: parla Viky Varga

“Un pensierino alla Juventus? Queste voci di mercato le abbiamo lette sui giornali, ma non è arrivata alcuna vera proposta ufficiale”, ha detto Viky Varga sulle indiscrezioni che volevano Pellé anche nel mirino dei bianconeri.

Sulla carriera del compagno: “Se Pellé ha pagato per il rigore sbagliato con l’Italia? Quando è andato in Cina è stata un’opportunità per lui ed è dipeso dall’offerta che gli è arrivata non da altro. Lui sta bene adesso e giocherà appena possibile. Ha già conosciuto D’Aversa al Tardini”. E ancora su quel rigore fallito col cucchiaio mancato davanti a Neuer: “Non giudicherei mai nessuno. È un uomo incredibile, lui è positivo. Era consapevole di aver sbagliato. Ma se hanno giocato quella finale è anche merito suo”.