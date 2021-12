Vince la Juventus col Cagliari ma rischia, Il Genoa ferma l’Atalanta

Cagliari sfiora il pareggio ma poi subisce il 2-0 bianconero. Il Genoa regge contro l'Atalanta

Si è aperta la 19a giornata di Serie A con la vittoria della Juventus sul Cagliari e il pareggio del Genoa contro l'Atalanta. A Torino la squadra bianconera gioca un match offensivo ma la squadra isolana si è difesa bene. Primo tempo non semplice per la Juve contro un Cagliari ben coperto e attento in fase difensiva. Bianconeri vicini al vantaggio con un colpo di testa di Kean che colpisce il palo. La rete dell'1-0 arriva al 40' sempre con Kean abile a deviare una conclusione di Bernardeschi. Nella ripresa Joao Pedro ha fallito due clamorose occasioni poi la Juve ha raddoppiato con Bernardeschi all'83'.