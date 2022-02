Violazione quarantena: Vlahovic rischia una sanzione

L'attaccante potrebbe essere sanzionato per aver violato, nei giorni del suo passaggio alla Juventus, la quarantena imposta per la positività al Covid

Non solo gol e ovviamente il trasferimento dalla Fiorentina alla Juventus . Dusan Vlahovic fa parlare anche per altre ragioni. L'attaccante serbo, infatti, è stato segnalato all'autorità giudiziaria dal dipartimento di prevenzione dell'Asl Toscana centro, per la presunta violazione del domicilio in cui stava trascorrendo la quarantena perché positivo al Covid-19. Dell'argomento ha parlato l'assessore alla Sanità della regione Toscana, Simone Bezzini , rispondendo ad alcune domande.

Bezzini, come riporta La Gazzetta dello Sport, ha spiegato: "La vicenda non è seguita direttamente dalla Regione ma dalla Asl Toscana centro che, avendo appreso dai media la notizia della presenza di Vlahovic a Torino in un periodo in cui causa positività avrebbe dovuto essere in isolamento, ha effettuato delle verifiche per comprendere se fossero arrivate delle istanze per richiedere il trasferimento di luogo dove effettuare l'isolamento. Tali verifiche hanno fatto rilevare che non sembrerebbero essere arrivate all'Asl istanze di questa natura".