Vittoria della Figc, niente quarantena di squadra in caso di positività

Il campionato di Serie A verrà terminato anche in caso di nuove positività. Il Comitato Tecnico Scientifico ha infatti accolto la richiesta del presidente della Figc Gravina. Non ci sarà nessuna quarantena di squadra nel caso in cui un giocatore risultasse positivo al virus. Una decisione che permette alle squadre di poter continuare a giocare e finire il campionato entro la data prestabilita.

Campionato salvo, vince la Figc

Gabriele Gravina nelle scorse settimane si era battuto a lungo su questo tema. Qualora un giocatore o membro dello staff tecnico risultasse positivo verrebbe isolato singolarmente permettendo alla squadra di poter lavorare. Un modello identico a quello adottato in Bundesliga.