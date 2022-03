Viviano: “Salvezza? La Sampdoria ne verrà fuori. Il Genoa va benissimo ma…”

Parla l'ex blucerchiato

Emiliano Viviano , storico portiere con un importante passato in Serie A, ora in Turchia al Karagumruk , ha parlato nel corso di una lunga intervista a TMW Radio. Tanti gli argomenti trattati ma importanti le parole per quella che è una sua ex squadra, la Sampdoria, in lotta per la salvezza dopo qualche risultato non all'altezza.

SERIE A E SALVEZZA - "Se sono preoccupato per la Sampdoria? No, non lo sono. Io quando ho visto la Samp ha fatto bene. Conosco ambiente, allenatore e presidente e sono convinto che ne verranno fuori, anche perché i valori sono superiori almeno a sei-sette squadre. Hanno giocatori importanti. La prossima a Venezia è importantissima, può essere un crocevia". "Chi si gioca la salvezza? Quelle cinque squadre lì. Ho visto per esempio il Genoa e va benissimo...". "Non vincono però? No. E non hanno neanche un bellissimo calendario. Il Cagliari credo potrà salvarsi, in casa a un certo punto dell'anno diventa fastidioso ma tutto può succedere. C'è la Salernitana con due partite in meno che può riattaccarsi...", le parole di Viviano.