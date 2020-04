Vlahovic giura amore alla Fiorentina: “Voglio stare qui a lungo e vincere”

Dusan Vlahovic è sicuramente una delle note positive nel travagliato campionato viola. L’attaccante serbo finora ha segnato 6 gol in campionato arrivando ad un passo dalla doppia cifra in stagione. Il suo impegno in campo è stato apprezzato spesso dai tifosi viola e il classe 2000 ha giurato amore alla Fiorentina.

VINCERE QUI – Durante un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport il centravanti ha parlato così della sua avventura viola: “Io sogno di tornare ad esultare presto proprio davanti alla curva Fiesole piena. Dedicherò il primo gol post Covid a chi lotta in prima linea con il virus”. Riguardo al rapporto in campo con Chiesa, Vlahovic ha risposto così: “Federico è un calciatore top e con lui in campo mi trovo davvero a meraviglia“. Infine anche un cenno a Iachini: ” Mi sta insegnando i movimenti giusti e la posizione da tenere in campo”.