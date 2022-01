Vlahovic: “La Juventus rappresenta l’orgoglio, la tradizione e la famiglia”

Il bomber parla per la prima volta da bianconero

"Sono davvero contento e orgoglioso di far parte di questo gruppo e di questa società e davvero sono contentissimo. Darò tutto per ottenere i nostri traguardi. La Juventus rappresenta l'orgoglio, la tradizione e la famiglia . La Juventus c'è sempre lì, fino all'ultimo. Non molla mai", ha detto Vlahovic .

"Penso che bisogna mettere gli obiettivi della squadra al primo posto. Cercherò di aiutare il mister e i compagni il più possibile. Vogliamo sempre di più ed essere migliori. Questo dobbiamo ottenere in futuro". "Il primo giorno? Una cosa meravigliosa. Il mio compleanno è stato uno dei più speciali vissuti fino ad ora". "Vorrei continuare su questa strada per rendere orgogliosa questa società e questa maglia. Noi non molleremo mai e lotteremo fino all'ultimo. Come si dice qui, fino alla fine...".