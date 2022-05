Vlahovic mette in ansia la Juventus: deve curare la pubalgia

Un’estate di cure e lavoro. Sembra poter andare così il periodo tra la fine della stagione 2021-22 e l’inizio della prossima per Dusan Vlahovic. Da quanto si apprende da La Gazzetta dello Sport, il centravanti della Juventus sarebbe...

Un'estate di cure e lavoro. Sembra poter andare così il periodo tra la fine della stagione 2021-22 e l'inizio della prossima per Dusan Vlahovic . Da quanto si apprende da La Gazzetta dello Sport , il centravanti della Juventus sarebbe infatti afflitto, in particolare da aprile in poi, da problemi di pubalgia che ne hanno condizionato il rendimento nella parte finale del campionato.

Come noto, il bomber salterà anche la Nations League visto che, dopo l'iniziale convocazione della Serbia, le parti hanno preso la decisione, di comune accordo con i medici di Juventus e nazionale, di rinunciarvi. Vlahovic adesso dovrebbe avviare un percorso di cure che, secondo la tabella di marcia fissata, dovrebbe riportarlo nel giro di un mese a potersi allenare alla massima intensità con la squadra. In questa maniera non dovrebbero esserci intoppi per la prossima stagione quando sarà chiamato ancor di più a riportare in alto la sua Juventus.