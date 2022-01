Vlahovic nella top 10 degli acquisti più costosi della Serie A: la classifica

Dusan Vlahovic è diventato a tutti gli effetti un nuovo calciatore della Juventus. Trasferimento importantissimo per la Vecchia Signora che fa registrare il record per quanto riguarda gli acquisti nel mercato invernale. Il serbo è stato il più caro della storia della Serie A per quanto riguarda la sessione invernale. Eppure, se si considera tutte le finestre di trattative, l'affare per l'attaccante non si piazza neppure sul podio. Secondo la classifica dei colpi nel massimo campionato italiano stilata da Skytenendo conto dei dati Transfermarkt, infatti, l'attaccante è settimo.