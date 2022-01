Vlahovic, Renzi furioso: “Perchè sempre alla Juventus i nostri top?”

L'ex premier ha commentato l'imminente cessione di Vlahovic alla Juventus

L'ex premier e sindaco di Firenze, Matteo Renzi, da sempre tifoso della Fiorentina, ha commentato così l'imminente cessione di Dusan Vlahovic alla Juventus, scherzando con un giornalista ai microfoni di La7: "Siamo in diretta o posso dire le parolacce? Mi piacerebbe dire quello che penso. Su Vlahovic non si scherza sennò mi girano le scatole, piuttosto parliamo del Quirinale. Oggi è un giorno di lutto per me. Avevo 15 anni quando c'era Baggio in Piazza Savonarola. Ma basta dai, è mai possibile che la Fiorentina dia tutti i suoi migliori giocatori alla Juve? Porca miseria, almeno uno solo lo dia a qualcun altro. Non è proprio possibile".