Vlahovic trascina la Juventus e sui social lancia un chiaro messaggio…

Il messaggio del bomber

La Juventus sogna in grande e dopo il successo di Empoli per 3-2 si affida ancora di più al suo nuovo bomber Dusan Vlahovic . Il serbo, autore di due reti, ha trascinato la squadra ai tre punti ed è pronto a proseguire su questa strada.

La conferma arriva anche dai social dove il centravanti, sul proprio profilo Instagram, ha commentato la vittoria ottenuta grazie alla sua prima doppietta in bianconero ma ha adato uno sguardo anche al futuro: "La vittoria che volevamo e per cui lavoriamo ogni giorno, +3 punti importanti per la classifica ma soprattutto quello spirito di squadra che ci porterà lontano", ha scritto Vlahovic. "Siamo la Juve e l’unica cosa che conta è vincere, lo sappiamo bene e dobbiamo continuare così. #finoallafine".