Vlahovic verso la Juventus, tifosi della Fiorentina furiosi: “Gobbo di m***a”

L'attaccante serbo al centro dei rumors di calciomercato è stato preso di mira dai fan Viola

Il popolo della Fiorentina è assolutamente in fermento dopo i recenti rumors di mercato che vorrebbero il centravanti Dusan Vlahovic pronto a trasferirsi alla Juventus . Il calciatore pare essere sempre più vicino al cambio maglia, magari proprio negli ultimi giorni della sessione invernale di trattative. Un problema per i tifosi Viola che hanno manifestato tutta la loro rabbia e frustrazione attraverso alcuni striscioni offensivi e minacciosi nei confronti del giocatore.

All'esterno del "Franchi" sono comparsi due striscioni dai contenuti durissimi nei confronti del serbo: "Il rispetto non si conquista a suon di gol. Vlahovic gobbo di m...a", recita uno dei messaggi. Ancora più grave un altro: "Le tue guardie non ti salveranno la vita. Zingaro, per te è finita". Le prossime ore saranno decisive per consentire ai due club di provare a raggiungere un accordo sulla cifra e sulla formula dell'operazione sperando che la situazione in quel di Firenze non degeneri prima con qualcosa di ben peggiore degli striscioni. Ormai lo strappo tra giocatore e fan sembra essere definitivo...