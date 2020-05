Vucinic racconta: “Non so ancora perché Corvino mi abbia scelto”

Mirko Vucinic ha sicuramente lasciato un bel ricordo nelle squadre in cui è stato. Il montenegrino è arrivato a Lecce nel 2000 ed è rimasto in Salento fino al 2006. A prelevarlo dal suo Paese natale fu Pantaleo Corvino, allora dirigente dei leccesi. Nel 2007 si trasferì alla Roma per poi, nel 2012 firmare con la Juventus. Durante un’intervista a SkySport Vucinic ha ripercorso le tappe della sua carriera.

Vucinic e Corvino

Il montenegrino ha ironizzato sulla scelta di Corvino di portarlo in Italia: “Quando Corvino è venuto a vedermi in patria, non so perché mi ha preso. Sono stato in assoluto il peggiore in campo, non so davvero perché abbia deciso di comprarmi, so solo che Corvino disse che doveva prendermi”. Una scelta che si rivelò esatta considerata la carriera poi fatta dall’ex attaccante.

Juventus

Durante i suoi tre anni alla Juventus, Mirko Vucinic ha vinto tre scudetti e due SuperCoppe Italiane e ha definito così quella squadra: “Quando sono arrivato alla Juve avevo parecchie partite sulle spalle con una grande squadra come la Roma. La Juventus era una macchina da guerra, tutti avevano paura di noi. Mister Conte ha fatto un grandissimo lavoro”.