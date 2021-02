Wanda Nara, messaggio alla Juve? Lady Icardi: “Oggi tutto bianco e io di nero”

Il passaggio del turno della Juventus in Coppa Italia ai danni dell’Inter accende le polemiche. Allo stadio c’è stato spazio per le scintille tra il tecnico nerazzurro Antonio Conte e il presidente bianconero Andrea Agnelli, con toni assai accesi. Il dibattito si è spostato sui social, con il like galeotto di Mauro Icardi al post della vittoria del club piemontese.

WANDA

Poi le polemiche sono aumentate di fronte alla frecciata lanciata dalla moglie dello stesso Icardi, Wanda Nara. L’agente e modella del calciatore argentina ha postato una foto in cui indossa un abito nero su uno sfondo innevato. Il suo commento è eloquente: “Oggi tutto bianco e io di nero”. Un messaggio a Inter e Juventus?