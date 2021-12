Yoshida cuore Sampdoria: no al Qatar e vuole il rinnovo

Il difensore giura amore alla maglia blucerchiata

Nonostante il momento turbolento fuori dal campo, la Sampdoria può sorridere per la vittoria nel derby contro il Genoa ma anche per la dimostrazione di affetto e attaccamento alla maglia di Maya Yoshida . Infatti, nonostante i rumors che lo volevano essere nel mirino di diversi club del Qatar , il difensore avrebbe scelto di dire no e addirittura starebbe pensando di rinnovare con la società blucerchiata.

Yoshida avrebbe già risposto all’interessamento dell’Al Gharafa, squadra che nei giorni scorsi aveva provato a tentarlo, con un secco no. Il club qatariota aveva messo sul tavolo uno stipendio da due milioni di euro netti a stagione per il giocatore blucerchiato che però secondo Sampnews24.com avrebbe già detto rispedito al mittente la proposta. Il desiderio del giapponese è quello di stare ancora in Europa e in Italia dove si sta trovando molto bene in maglia Sampdoria. La speranza del calciatore sarebbe quella di prolungare il suo contratto in scadenza a giugno 2022.