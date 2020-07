Yoshida e la speciale clausola con la Sampdoria: sua la titolarità del riscatto

Curioso retroscena svelato da Il Secolo XIX riguardo alla Sampdoria e al difensore Maya Yoshida. Una clausola del contratto firmato dal giapponese a gennaio gli consente, ora, di poter decidere il suo futuro in autonomia. Al raggiungimento delle 10 presenze, infatti, il centrale è diventato ‘titolare’ del suo diritto di riscatto ed eventuale rinnovo.

Yoshida decide il suo futuro: la clausola

Come scrive il quotidiano, Yoshida nel campionato post-lockdown della Sampdoria è balzato in testa ad una particolare statistica: è il giocare blucerchiato di movimento più utilizzato da Claudio Ranieri. Ed è proprio questo traguardo che gli ha fatto raggiungere la decima presenza su dieci gare giocate dal 21 giugno ad oggi. Ed è proprio l’aver timbrato il cartellino nell’ultima gara contro il Parma che ha fatto passare la titolarità del diritto di riscatto al difensore. Yoshida, adesso, può decidere in qualunque momento di attivare il prolungamento fino al giugno 2021, alla cifra già pattuita di circa un milione e mezzo. Il giapponese è padrone del suo futuro con la Sampdoria che attende solo una sua mossa senza poter fare alcuna pretesa. In ogni caso il giapponese si trova molto bene in quel di Genova e sembra intenzionato a continuare e, anzi, a rinnovare con un biennale fino a giugno 2022.

