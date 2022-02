Yoshida: “Fascia da capitano della Sampdoria un onore. Quando vedo spogliatoio sporco…”

Il difensore blucerchiato si è raccontato a 360°

STRANEZZA - "La cosa più strana che ho notato in Europa era la gente molto alta. In Giappone siamo molto più bassi". ha detto Yoshida . "Quando sono andato via dal Giappone ho rispettato molto di più la cultura del Giappone. I giapponesi sono troppo duri. Io preferisco essere uno tranquillo una sorta di via di mezzo tra gli italiani e i giapponesi, tipo come gli inglesi".

CALCIO E IDOLI - Passando poi al campo e alla Sampdoria: "La fascia di capitano mi rende fiero, è un grande onore e una cosa straordinaria". Poi una particolarità sugli spogliatoi: "Pulire lo spogliatoio fa parte della nostra cultura, da queste parti è diverso. Quando vedo gli spogliatoi qui, in Inghilterra o in Olanda sto male, mi viene voglia di pulire". Infine sul suo idolo: "Nakata? Una leggenda per me e per tutto il mio Paese. Ha avuto una carriera incredibile, peccato che quando si sia ritirato non abbia deciso di contribuire al calcio giapponese".